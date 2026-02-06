Nel cuore dell’Italia
Beppe Convertini torna a essere il volto del weekend su Rai1. Ogni sabato mattina alle otto e mezza e la domenica alle sette, conduce
Beppe Convertini è davvero l’amico del weekend: ogni sabato alle otto e mezza e la domenica alle sette, insieme a Ingrid Muccitelli e Monica Setta, accompagna il risveglio degli italiani con "Unomattina in famiglia" su Rai1. "Ma per arrivare puntuale in via Teulada devo svegliarmi anch’io, attorno alle 5 – ride –. Per cui punto sempre cinque sveglie, due telefoniche, una meccanica e due elettroniche". Volto amatissimo dal pubblico tv, Convertini ha condotto "Linea verde" e altri programmi ‘di territorio’, e in estate tornerà con la sesta stagione di ’Azzurro - Storie di mare’, raccontando le coste del Belpaese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Approfondimenti su Beppe Convertini
Così l’Italia rafforza il suo ruolo nel cuore dell’Asia orientale
L'Italia rafforza la propria presenza nel cuore dell'Asia orientale attraverso una serie di visite ufficiali.
“50 scosse una dopo l’altra”. Terremoto nel cuore dell’Italia: paura per lo sciame sismico
Nella Val Tiberina, tra Toscana e Umbria, si sta verificando uno sciame sismico iniziato nel pomeriggio di ieri, ancora in corso.
Nel CUORE dell’ITALIA U20: un giorno con la NAZIONALE prima del SEI NAZIONI
Ultime notizie su Beppe Convertini
Argomenti discussi: Italia e Germania: un asse che si ridefinisce nel cuore dell’Unione Europea; Nel cuore dell’Italia; Pedro’s celebra 30 anni: come una pizzeria locale è riuscita a conquistare il cuore dell'Italia; Pollino, gigante verde d’Italia nel cuore d’Europa.
Nel cuore dell’ItaliaBeppe Convertini e il suo ultimo libro Un viaggio attraverso le sagre e i sapori . Lo presenterò il 25 febbraio a Casa Sanremo. . msn.com
Osama e quella rete per finanziare il terrore che nasce nel cuore dell'ItaliaL’operazione che ha portato all’arresto di Hannoun è solo un punto di partenza o meglio la classica goccia che fa traboccare il vaso. Parliamo di un sistema radicato nel Paese da oltre un ventennio. iltempo.it
Alle 21.00, sabato 7 febbraio, l’Elvira Notari Day entra nel cuore del cinema della prima regista italiana. Al Teatro Bolivar di Napoli - via Bartolomeo Caracciolo, 30 - ‘A Santanotte (1922) torna in sala nella sua copia restaurata da CSCcinetecanazionale, uno d facebook
Da Amazon Italia un nuovo “en plein”: oggi ringrazio col cuore in mano l’elegante e sorprendente Manuela da Varedo (MB) per l’invio di una nuova, magica foto e ne approfitto per dirvi quanto sono felice. Leggete sempre autori esordienti. x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.