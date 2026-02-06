Nel centenario della nascita del fotografo maddalenino Franco Pinna La Sardegna a colori e le fotografie recuperate 1953-67

Nel centenario della nascita del fotografo maddalenino Franco Pinna, il MAN presenta una mostra con fotografie recuperate tra il 1953 e il 1967. Le immagini mostrano la Sardegna a colori, un territorio che Pinna ha immortalato con spontaneità e passione. La mostra vuole far conoscere un lato meno noto dell’isola, attraverso scatti che rivelano la vita quotidiana, i paesaggi e le persone di quegli anni. Un’occasione per vedere la Sardegna di allora con occhi diversi, grazie alle immagini di uno dei suoi più importanti fotografi.

Con «Franco Pinna. Sardegna a colori. Fotografie recuperate 1953–67», il MAN prosegue la riflessione sul linguaggio fotografico e il suo rapporto con la Sardegna, territorio di ispirazione e sperimentazione per generazioni di artisti. La mostra, che celebra il centenario della nascita del fotografo maddalenino (La Maddalena 1925 – Roma 1978), maestro della fotografia italiana del Novecento, riporta alla luce un corpus a lungo dimenticato, restituendo una dimensione nuova e sorprendente del suo sguardo: quella del colore. In dialogo con le recenti ricerche del museo su autori e visioni del paesaggio sardo, l’esposizione amplia la nostra percezione di un fotografo che molti hanno conosciuto solo attraverso il bianco e nero. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Nel centenario della nascita del fotografo maddalenino Franco Pinna. La Sardegna a colori e le fotografie recuperate 1953-67 Approfondimenti su Franco Pinna Paolo Di Paolo e le sue fotografie ritrovate: La mostra al Palazzo Ducale di Genova per il centenario della nascita. Robert Francis Kennedy, un francobollo a lui dedicato nel giorno del centenario della nascita Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Franco Pinna Argomenti discussi: Francobollo commemorativo di Claudio Villa, nel centenario della nascita; Centenario della nascita al cielo di san Giuseppe Allamano; Cibotto, una vita tra parole e memoria: Rovigo celebra lo scrittore nel centenario della nascita; Luigi Veronelli, centenario della nascita: Ha rivoluzionato il mondo del vino. Luigi Veronelli, centenario della nascita: Ha rivoluzionato il mondo del vinoScrittore e divulgatore enogastronomico. Omaggio con I Sodi di Veronelli, tremila bottiglie in edizione limitata ... ilgiorno.it Max Puglia omaggia Miles Davis nel centenario della nascita con un nuovo progetto discograficoNel centenario di Miles Davis, Max Puglia presenta un lavoro discografico ispirato al suo genio, tra riletture jazz e visione personale ... dailynews24.it **Mostra "Sardegna a Colori" di Franco Pinna al MAN di Nuoro** Al Museo MAN di Nuoro è attualmente in corso una mostra dedicata a Franco Pinna, fotografo di fama internazionale. La rassegna presenta immagini a colori che documentano la Sardegna de facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.