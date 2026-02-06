Nel ’92 ero lì come soccorritore Il sindaco Fornaciari sconvolto ricorda l’analoga terribile strage

Il sindaco di Firenze, Fornaciari, ha ricordato con commozione il tragico evento del 1992, quando era presente come soccorritore. Oggi, a distanza di anni, rivive quel dolore e quella scena, condividendo il senso di “dejavu” davanti a un’altra tragedia simile. La sua testimonianza si unisce alle parole di chi ha vissuto in prima persona quella terribile giornata.

Per lui, oltre al dolore per la perdita di persone che facevano parte della comunità che amministra, anche un triste “dejavu“. Il sindaco di Porcari, Leonardo Fornaciari, era infatti un giovane ventenne volontario della Croce Verde quando, il 28 febbraio del 1992, accadde a Porcari una tragedia dalle fortissime similitudini con quanto successo l’altra notte in via Galgani alla famiglia Kola: anche allora ci furono quattro morti per monossido di carbonio, padre, madre e due figlie, l’intera famiglia Malanca. "Ricordo in modo indelebile quel giorno – ricorda il sindaco Leonardo Fornaciari –, anche allora morirono quattro persone come stavolta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

A Porcari, quattro persone sono morte a causa del monossido di carbonio.

