Negli ultimi anni la pesca è quasi scomparsa serve un ripopolamento ittico

Nella giornata di lunedì, si è riunito un tavolo tecnico regionale per discutere il progetto di ripopolamento ittico nella provincia di Piacenza. L’obiettivo è rilanciare la pesca, che negli ultimi anni è quasi scomparsa, e ripristinare la fauna nei corsi d’acqua locali. Il progetto, già approvato dalla Provincia, punta a rigenerare gli ambienti naturali e favorire la ripresa delle specie ittiche.

«Nella giornata di lunedì 2 febbraio si è svolto un tavolo tecnico regionale che sta valutando il progetto, già approvato dalla Provincia di Piacenza, relativo alla gestione e al ripopolamento della fauna ittica nei corsi d'acqua del territorio piacentino, in coerenza con il Programma ittico.

