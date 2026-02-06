Ndrangheta nel Vibonese | 44 imprenditori processati per associazione clandestina

A Vibo Valentia, 44 imprenditori sono stati chiamati in tribunale per rispondere di associazione clandestina. La vicenda riguarda la presenza della 'ndrangheta nel territorio e le attività illecite di alcuni imprenditori locali. La procura ha portato avanti l’indagine e ora si aspetta la conclusione del processo, che segue una serie di sentenze e annullamenti della Cassazione.

**Nel cuore della Calabria, a Vibo Valentia, si apre un nuovo capitolo di un processo che ha già visto due sentenze e un annullamento da parte della Cassazione. Oggi, il tribunale di Catanzaro riapre il procedimento "Rinascita Scott" con un udienza che avverrà il 16 aprile, per un gruppo di 44 imprenditori coinvolti in un'associazione mafiosa. La decisione della Corte di Cassazione, emessa il 22 maggio scorso, ha annullato l'aggravante mafiosa legata al finanziamento delle attività economiche, un criterio ormai considerato troppo generico. A partire da oggi, la Corte d'Appello dovrà rivedere ogni singola condanna, con un occhio attento a come e dove sono stati utilizzati i soldi illeciti.

