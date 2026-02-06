Navi russe al largo della Sardegna | controlli ravvicinati della Marina Fitto | Garantire sicurezza nazionale e Ue

Le navi russe restano in acque internazionali vicino alla Sardegna. La Marina italiana ha inviato una fregata e un aereo per controllarle da vicino. Il ministro Fitto assicura che l’obiettivo è garantire la sicurezza nazionale e quella dell’Unione Europea. La presenza delle navi russe mantiene alta l’attenzione, ma finora non ci sono stati incidenti o situazioni di allarme. La vigilanza continua, mentre le autorità monitorano da vicino la situazione.

Restano sempre in acque internazionali ma non sono lontane dalle coste della Sardegna le navi russe che negli ultimi giorni sono attentamente monitorate da una fregata della Marina Militare italiana e da un aereo ATR 72MP dell'Aeronautica che fanno parte dell'operazione Mediterraneo Sicuro. La flottiglia della Marina russa nel Tirreno è composta dal cacciatorpediniere Severomorsk, dalla petroliera Kama e dal cargo Sparta IV: le tre unità sono transitate dal Canale di Sicilia ed invece di proseguire – come di norma – verso lo Stretto di Gibilterra, hanno deviato verso il Tirreno, dove dal 3 febbraio stanno navigando avanti ed indietro a poca distanza dalle coste sarde ma sempre in acque internazionali.

La Marina italiana ha inviato navi e aerei nella zona davanti alla Sardegna, dove la flotta militare russa si muove da giorni nel Mediterraneo occidentale.

