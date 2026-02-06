Nasce un nuovo Napoli con Giovane e Alisson Santos

Il Napoli si prepara a cambiare volto con gli arrivi di Giovane e Alisson Santos. La società ha puntato su acquisti invernali per rinforzare la squadra di Conte, che ora avrà più qualità e freschezza. I due nuovi giocatori sono già pronti a mettersi a disposizione e a cercare di fare la differenza nelle prossime partite. La campagna di mercato di gennaio potrebbe avere un ruolo decisivo nel futuro del club.

La campagna acquisti invernale portata avanti dalla dirigenza partenopea, ha regalato due nuovi innesti per la rosa di Antonio Conte. I due brasiliani Giovane e Alisson Santos, prelevati rispettivamente da Verona e Sporting CP, possono portare a una vera e propria rivoluzione nelle idee di gioco del tecnico partenopeo. "Mercoledì, nell'allenamento congiunto con il Giugliano, hanno segnato un gol a testa, a conferma della loro predisposizione alla rete avversaria. Conte ne terrà conto? Probabilmente no, perché il coach salentino vuole che uno dei due sottopunta sia più centrocampista che attaccante.

