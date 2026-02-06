Nasce BRYO l' associazione dei giovani oncologi della mammella

Sabato 7 febbraio, all’Hotel Bel Sito di Avellino, viene ufficialmente presentata BRYO, l’associazione dei giovani oncologi specializzati nella cura della mammella. L’obiettivo è creare un punto di riferimento per chi si dedica alla prevenzione e alla ricerca, puntando a migliorare le diagnosi e i trattamenti. La presenza di professionisti giovani e motivati segna un passo importante nel settore oncologico italiano.

Ad Avellino la presentazione ufficiale della nuova rete dedicata alla prevenzione, cura e ricerca sul tumore della mammella: la Breast Young Oncologists Verrà presentata sabato 7 febbraio presso l’Hotel Bel Sito di Avellino BRYO – Breast Young Oncologists, la nuova associazione che riunisce giovani oncologi impegnati nella prevenzione, diagnosi, cura e ricerca del tumore della mammella. L’iniziativa nasce dalla volontà di creare uno spazio di confronto e crescita condivisa tra specialisti che operano quotidianamente nell’ambito della senologia oncologica. BRYO si pone l’obiettivo di promuovere la collaborazione scientifica a livello nazionale, sostenere la formazione continua e favorire lo sviluppo di percorsi di cura sempre più innovativi e personalizzati, in grado di rispondere ai bisogni clinici e assistenziali delle pazienti.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Approfondimenti su BRYO Avellino

L’Associazione “Sara Campanella” nasce con l’obiettivo di promuovere l’educazione affettiva e offrire supporto ai giovani.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su BRYO Avellino

Nasce l'associazione 'per Roma, con Gualtieri'Si è svolto questa sera, a Palazzo Brancaccio, un incontro con la squadra allargata del Sindaco Roberto Gualtieri per condividere i primi passi del progetto Per Roma, con Gualtieri, la nuova ... ansa.it

Nasce l’Associazione italiana per il sostegno alla fertilitàPresentata alla Camera dei Deputati Aife-Pma Ets, nuova associazione che riunisce centri e operatori della Pma con l’obiettivo di rafforzare qualità delle cure, prevenzione e diritti dei pazienti. Al ... quotidianosanita.it

NOTIZIA DI GIORNATA DA RUBINHO - Rubens Barrichello trasforma la sua passione più autentica in un progetto concreto: nasce Barrichello by Birelart, la nuova linea di kart sviluppata insieme alla casa di Lissone. Un’unione che non guarda solo al passat facebook