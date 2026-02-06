Nasce BRYO l' associazione dei giovani oncologi della mammella
Sabato 7 febbraio, all’Hotel Bel Sito di Avellino, viene ufficialmente presentata BRYO, l’associazione dei giovani oncologi specializzati nella cura della mammella. L’obiettivo è creare un punto di riferimento per chi si dedica alla prevenzione e alla ricerca, puntando a migliorare le diagnosi e i trattamenti. La presenza di professionisti giovani e motivati segna un passo importante nel settore oncologico italiano.
Ad Avellino la presentazione ufficiale della nuova rete dedicata alla prevenzione, cura e ricerca sul tumore della mammella: la Breast Young Oncologists Verrà presentata sabato 7 febbraio presso l’Hotel Bel Sito di Avellino BRYO – Breast Young Oncologists, la nuova associazione che riunisce giovani oncologi impegnati nella prevenzione, diagnosi, cura e ricerca del tumore della mammella. L’iniziativa nasce dalla volontà di creare uno spazio di confronto e crescita condivisa tra specialisti che operano quotidianamente nell’ambito della senologia oncologica. BRYO si pone l’obiettivo di promuovere la collaborazione scientifica a livello nazionale, sostenere la formazione continua e favorire lo sviluppo di percorsi di cura sempre più innovativi e personalizzati, in grado di rispondere ai bisogni clinici e assistenziali delle pazienti.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Approfondimenti su BRYO Avellino
Nasce l’Associazione “Sara Campanella”: una rete per l’educazione affettiva e il sostegno ai giovani
L’Associazione “Sara Campanella” nasce con l’obiettivo di promuovere l’educazione affettiva e offrire supporto ai giovani.
Nasce l’Associazione Internazionale dei Mercati Storici, "gemellaggio" Firenze-Barcellona
Ultime notizie su BRYO Avellino
Nasce l'associazione 'per Roma, con Gualtieri'Si è svolto questa sera, a Palazzo Brancaccio, un incontro con la squadra allargata del Sindaco Roberto Gualtieri per condividere i primi passi del progetto Per Roma, con Gualtieri, la nuova ... ansa.it
Nasce l’Associazione italiana per il sostegno alla fertilitàPresentata alla Camera dei Deputati Aife-Pma Ets, nuova associazione che riunisce centri e operatori della Pma con l’obiettivo di rafforzare qualità delle cure, prevenzione e diritti dei pazienti. Al ... quotidianosanita.it
NOTIZIA DI GIORNATA DA RUBINHO - Rubens Barrichello trasforma la sua passione più autentica in un progetto concreto: nasce Barrichello by Birelart, la nuova linea di kart sviluppata insieme alla casa di Lissone. Un’unione che non guarda solo al passat facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.