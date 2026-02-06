Naruto Shippuden | Bandai presenta SH Figuarts Madara Uchiha con furore e dettagli raffinati

Bandai ha svelato una nuova figure di Madara Uchiha, parte della linea SH Figuarts. Il modello, chiamato *Legend of Darkness*, promette dettagli accurati e una posa dinamica, catturando l’essenza del personaggio dell’anime. L’azienda giapponese punta a conquistare i fan con un prodotto che unisce qualità e fedeltà al cartone.

Nel cuore della saga che ha conquistato il mondo del ninja, Bandai annuncia un nuovo capitolo per la sua linea SH Figuarts: la presentazione di Madara Uchiha in versione *Legend of Darkness*, un modello raffinato, dinamico e fedele all’anime *Naruto Shippuden*. L’annuncio, pubblicato nel dettaglio su ** e datato 6 febbraio 2026, pone a disposizione dei collezionisti un nuovo oggetto di studio per la sua arte e la sua capacità di rappresentare la furia dell’antagonista principale della seconda parte della saga del protagonista. Con un’altezza di 17 centimetri, il modello è realizzato in PVC e ABS, e include elementi di plastica morbida per garantire movimenti naturali, un vantaggio per coloro che desiderano creare scene d’azione con il massimo dei particolari.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Naruto Shippuden

È scomparso a 79 anni Tomomichi Nishimura, celebre doppiatore noto per il suo ruolo in Naruto Shippuden.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Naruto Shippuden

Argomenti discussi: Naruto Shippuden: la furia di Madara Uchiha nella nuova SH Figuarts di Bandai.

Naruto Shippuden: la furia di Madara Uchiha nella nuova SH Figuarts di BandaiBandai e Tamashii Nations ampliano la linea SH Figuarts con l’arrivo di Madara Uchiha in versione Legend of Darkness, ispirata a Naruto Shippuden. spaziogames.it

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 – i personaggi di The Last saranno presenti nel giocoBandai Namco Games ha annunciato che i personaggi del film Naruto: The Last saranno presenti nel nuovo Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4. Al roster dei personaggi giocabili si uniranno Naruto, ... videogiochi.com

Pre-Order Bamndai Tamashii S.H.Figuarts Naruto Shippuden - Madara Uchiha -The Legend of the Solitary Lord Who Dwells in Deep Darkness. €.69 https://www.facebook.com/groups/466668527747524 https://www.instagram.com/infinitydreamstoystore https: facebook