Narni l’opposizione replica a Michele Favetta | La foglia di fico non basta a coprire le figuracce regionali

I consiglieri di opposizione a Narni contestano duramente Michele Favetta, dopo le sue dichiarazioni sul commissariamento del dimensionamento scolastico. Lo accusano di aver cercato di coprire le falle della regione con parole vuote, definendole una “foglia di fico” che non basta a nascondere le figuracce regionali. La tensione tra maggioranza e opposizione si fa sempre più palpabile, mentre i temi scolastici restano al centro del dibattito pubblico.

L'intervento del consigliere Michele Favetta (Lista Lucarelli), riguardo al commissariamento del dimensionamento scolastico, non è andata giù ai consiglieri di opposizione. In un comunicato Sergio Bruschini, Rebecca Poggiani, Barbara Chiaramonti, Cecilia Cari e Gianni Daniele, rispediscono al.🔗 Leggi su Ternitoday.it

