Il Napoli lavora per scoprire nuovi talenti, anche se finora ha puntato molto su Vergara e i suoi fratelli. Manna ha scoperto alcuni giovani, ma ora serve un centro sportivo nuovo per far crescere meglio i ragazzi e migliorare la rosa. La società sa che non può fare affidamento solo sui nomi già noti, e così cerca di investire nel settore giovanile. Nel frattempo, i tifosi aspettano con ansia notizie sui prossimi sviluppi.

Non si vive di soli Vergara. E, magari, si lavora per scoprirli prima. Il Napoli non ha lavorato male negli ultimi anni: da Antonio (l’ultimo) a Insigne (il primo) ci sono stati Luperto, Gaetano, Ambrosino, Zanoli, Zerbin, Contini, tutti elementi arrivati dal vivaio azzurro e capaci di giocare in Serie A e B con stabilità. Che è poi l’obiettivo ultimo di un vivaio. Eppure la “cantera” napoletana è sempre sotto gli occhi critici di tutti. Ma perché? Per quella malsana abitudine che ha tutto il calcio italiano di aspettare, aspettare forse troppo. Ma il Napoli resta tra gli ultimi club italiani a “sfruttare” i propri giovani cresciuti in casa. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli, Vergara e i suoi ?fratelli?: Manna scopre i talenti, ma serve un nuovo Centro Sportivo

Approfondimenti su Napoli Vergara

Il Napoli punta sui giovani, ma il sogno di avere un centro sportivo dedicato resta ancora lontano.

Il Calcio Napoli, sotto la guida del direttore sportivo Manna, mantiene un approccio prudente sul mercato, evitando spese eccessive.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Napoli Vergara

Argomenti discussi: Conte e l’Italia hanno scoperto Vergara: il talento del Napoli in gol anche contro la Fiorentina; Vergara l'intoccabile: presto l'aumento e il rinnovo col Napoli fino al 2031; Perché Vergara ha iniziato a giocare solo adesso; Ancora Vergara, Napoli riparte: Fiorentina ko 2-1.

Napoli, Vergara e i suoi fratelli: Manna scopre i talenti, ma serve un nuovo Centro SportivoNon si vive di soli Vergara. E, magari, si lavora per scoprirli prima. Il Napoli non ha lavorato male negli ultimi anni: da Antonio (l’ultimo) a Insigne (il primo) ci sono stati ... ilmattino.it

Napoli-Fiorentina 2-1, riecco i tre punti: gol di Vergara e GutierrezL'ottima prestazione fatta contro il Chelsea non è servita al Napoli per andare ai playoff e viene dunque eliminato dalla Champions League 2025-26. La testa ritorna al ... ilmattino.it

Gennaro Gattuso nella prossima settimana farà il suo ritorno a Castel Volturno dopo 4 anni Il CT, secondo Il Mattino, farà visita al centro sportivo: sarà la prima volta da ex Occhi puntati, ovviamente, su Vergara, per cui crescono i rumors circa la possibile c facebook

VIDEO NM - Genoa-Napoli, il punto di @PacielloDelia all’esterno del centro sportivo degli azzurri alla vigilia del match x.com