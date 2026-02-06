Napoli Vergara e i suoi ?fratelli? | Manna scopre i talenti ma serve un nuovo Centro Sportivo

Il Napoli lavora per scoprire nuovi talenti, anche se finora ha puntato molto su Vergara e i suoi fratelli. Manna ha scoperto alcuni giovani, ma ora serve un centro sportivo nuovo per far crescere meglio i ragazzi e migliorare la rosa. La società sa che non può fare affidamento solo sui nomi già noti, e così cerca di investire nel settore giovanile. Nel frattempo, i tifosi aspettano con ansia notizie sui prossimi sviluppi.

Non si vive di soli Vergara. E, magari, si lavora per scoprirli prima. Il Napoli non ha lavorato male negli ultimi anni: da Antonio (l’ultimo) a Insigne (il primo) ci sono stati Luperto, Gaetano, Ambrosino, Zanoli, Zerbin, Contini, tutti elementi arrivati dal vivaio azzurro e capaci di giocare in Serie A e B con stabilità. Che è poi l’obiettivo ultimo di un vivaio. Eppure la “cantera” napoletana è sempre sotto gli occhi critici di tutti. Ma perché? Per quella malsana abitudine che ha tutto il calcio italiano di aspettare, aspettare forse troppo. Ma il Napoli resta tra gli ultimi club italiani a “sfruttare” i propri giovani cresciuti in casa. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

