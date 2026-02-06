Napoli suggestione Sterling svincolato | la posizione del Napoli

La notizia circola con insistenza: Raheem Sterling ora è svincolato dal Chelsea e il Napoli potrebbe approfittarne. Nei mesi scorsi si era parlato di un possibile trasferimento, e ora che l’inglese è libero, i rumors si riaccendono. I dirigenti azzurri valutano se puntare su di lui o cercare altre soluzioni. La stagione è ancora lunga e il mercato potrebbe riservare sorprese.

Arrivano novità sul fronte che porta il nome di Raheem Sterling. L'ex attaccante del Manchester City è stato accostato più e più volte agli azzurri durante il calciomercato di gennaio, ora si è svincolato dal Chelsea. Svelata la posizione del Napoli: parla Fabrizio Romano. Mercato Napoli, Sterling sullo sfondo: la situazione. Un calciomercato molto complicato in casa Napoli, causa restrizioni e mercato a saldo zero. Ciò nonostante sono arrivati due nuovi trequartisti, Giovane e Alisson Santos, a sostituire i partenti Noa Lang e Lorenzo Lucca. Ora si è riaperta la porta Raheem Sterling. Ecco le novità riportare da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube.

