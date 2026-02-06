Napoli suggestione Sterling | l’inglese si libera e torna sul radar azzurro

Raheem Sterling torna a essere un’opzione per il Napoli. Dopo settimane di silenzio, il suo nome riappare tra i possibili acquisti. La squadra azzurra potrebbe tornare a puntare sull’inglese, che si è appena liberato e cerca una nuova avventura. La trattativa non è ancora avviata, ma il nome di Sterling circola con forza tra i direttori sportivi.

"> NAPOLI – Raheem Sterling torna ad affacciarsi sul mercato e il suo nome riemerge anche in orbita Napoli. L’attaccante inglese ha concluso la sua esperienza al Chelsea, liberandosi dal contratto e diventando un’occasione che diversi club europei stanno monitorando con attenzione. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, tra le piste valutate all’estero è riemersa anche quella che porta agli azzurri. L’ipotesi è suggestiva soprattutto per un possibile ricongiungimento con Kevin De Bruyne, con cui Sterling ha condiviso gli anni più vincenti al Manchester City. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Il Napoli sta cercando di rinforzare la rosa prima della chiusura del mercato invernale.

Il calciomercato della Roma si fa più acceso con una notizia che circola tra gli addetti ai lavori.

