Napoli oggi la riunione per lo Stadio Maradona | cosa succede? Le novità

Questa mattina a Napoli si è tenuta una riunione importante sul futuro dello Stadio Maradona. Le novità emerse nelle ultime settimane sono state al centro delle discussioni, tra aggiornamenti sui lavori e possibili modifiche al progetto. I protagonisti hanno valutato le prossime mosse, mentre i tifosi aspettano di sapere se ci saranno cambiamenti concreti o conferme. La decisione finale potrebbe arrivare già nelle prossime settimane.

Negli ultimi giorni sono arrivate delle novità fondamentali sulla questione relativa allo Stadio Maradona. Il Sindaco Manfredi, difatti, aveva annunciato l'approvazione ai lavori per il restyling della casa azzurra. Oggi ci sarà un incontro cruciale in questo senso con la FIGC: ecco le tre novità importanti che porterà il primo cittadino. Napoli, restyling del Maradona: ecco i tre punti. Sono tre i punti fondamentali che porterà il primo cittadino di Napoli all'incontro odierno con la FIGC in merito agli europei 2032. Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino, alle 13 ci sarà la riunione, alla quale è stato invitato anche il fiduciario del presidente Aurelio De Laurentiis.

