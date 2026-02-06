Napoli si consola con la delusione per l’affare mai andato in porto. Kobbie Mainoo, infatti, avrebbe potuto vestire i colori azzurri, ma l’operazione con lo United è saltata all’ultimo momento. Il giocatore resta un grande rimpianto per la società, che aveva puntato forte su di lui durante il mercato di gennaio.

"> NAPOLI – Kobbie Mainoo può essere considerato il vero rimpianto del mercato invernale del Napoli. A rivelarlo è stato Fabrizio Romano, che sul suo canale YouTube ha ricostruito nel dettaglio una trattativa concreta, avanzata e poi definitivamente naufragata per la chiusura totale del Manchester United. Secondo quanto raccontato da Romano, Mainoo era un profilo fortemente voluto dal direttore sportivo Giovanni Manna, che lo considerava un giocatore in grado di garantire un immediato salto di qualità. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, Mainoo il grande rimpianto di gennaio: l’operazione sfumata per il muro dello United. Il retroscena di Romano

