Noa Lang ha lasciato il Napoli e ora emergono i dettagli di quello che è successo. Romano ha rivelato che il rapporto con l’allenatore Conte si è rotto a causa di divergenze sul campo. La situazione si è sbloccata con l’addio dell’attaccante olandese, che ha deciso di cercare nuove avventure altrove.

Emergono nuovi retroscena sull’addio di Noa Lang al Napoli e sulle difficoltà nel rapporto con Antonio Conte. A ricostruire i momenti chiave che hanno portato alla separazione è stato Fabrizio Romano, intervenuto sul proprio canale YouTube, spiegando come le tensioni tra l’esterno offensivo e l’allenatore siano nate già diversi mesi prima della cessione. Secondo il giornalista, il periodo cruciale risale alla fase di difficoltà vissuta dagli azzurri dopo la trasferta di Bologna, poco prima della sosta per le nazionali di novembre. Proprio in quei giorni si sarebbero verificati episodi che hanno compromesso definitivamente il rapporto tra il calciatore e lo staff tecnico, andando ben oltre le valutazioni puramente tattiche. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Napoli-Lang, rapporto rotto con Conte: Romano svela cosa è successo

Approfondimenti su Napoli Lang

Dopo le tensioni tra Conte e Lang, ora si guarda avanti.

Secondo Fabrizio Romano, non è vero che lo spogliatoio abbia difeso Lang, ma qualcosa si è rotto tempo fa.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Napoli Lang

Argomenti discussi: MERCATO - Romano: Napoli, tra Noa Lang e Conte il feeling non è mai scattato, ci sono stati episodi tesi e il rapporto si è rotto; Calciomercato Napoli, clamoroso TMW: sondaggio del Fenerbahce per Lukaku!; Chi sostituisce l'infortunato Di Lorenzo? Le ultime da Castel Volturno; Il Mattino svela: Conte finge di cadere dalle nuvole alla domanda malefica su Spalletti.

Lang-Napoli, Romano: Alta tensione con Conte già a novembre! Vi dico tuttoTra Lang e Antonio Conte il feeling non è mai scattato. Lo ha detto Fabrizio Romano, giornalista, esperto di mercato, sul suo canale Youtube. Quando ricorderete quel ... tuttonapoli.net

Tra Conte e Lang episodi abbastanza tesi, con Conte bisogna mantenere sempre un atteggiamento consono (Fabrizio Romano)Il riepilogo di mercato di Fabrizio Romano: tra Conte e Lang rapporti tesi, per Mainoo era fatta, Sacha Boey e Zappa i favoriti per Di Lorenzo ... ilnapolista.it

LE BORDATE DI NOA LANG Tra spezzoni inediti e parole di fuoco, ecco l'intervento completa di Noa Lang sul difficile rapporto con Antonio Conte a Napoli facebook

ULTIM'ORA MERCATO Napoli, in definizione l'uscita di Noa #Lang: l'esterno va in prestito al Galatasaray #SkySport #SkyCalciomercato x.com