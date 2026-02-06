Dopo la vittoria sofferta contro la Fiorentina, il Napoli di Antonio Conte si prepara subito per la sfida di domenica al Ferraris. Il tecnico ha lavorato con la squadra per mettere a punto il suo schema 3-4-2-1, deciso a riproporre una formazione più offensiva e compatta. I giocatori sono concentrati e pronti a dare il massimo per portare a casa altri punti fondamentali in classifica.

"> Dopo la vittoria sofferta ma preziosa contro la Fiorentina, il Napoli di Antonio Conte torna subito in campo. Sabato 7 febbraio, alle 18:00, gli azzurri saranno di scena al Ferraris contro il Genoa, in una sfida delicata per entrambe le squadre. Il successo del Maradona ha permesso al Napoli di ritrovare ossigeno e serenità dopo l’eliminazione dalla Champions League e la sconfitta allo Stadium contro la Juventus. Ora serve continuità, soprattutto lontano da casa, contro una formazione che lotta per la salvezza e che davanti al proprio pubblico venderà cara la pelle. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, esame Ferraris: Conte prepara il 3-4-2-1 contro il Genoa

