Napoli Conte è rimasto sorpreso da alcuni azzurri

Antonio Conte si è trovato a sorpresa a dover valutare alcuni azzurri durante questa settimana di allenamenti. Per la prima volta da tempo, il tecnico ha potuto lavorare senza fretta, curando ogni dettaglio e osservando da vicino le prestazioni dei suoi giocatori. Ora, si aspetta una reazione importante in vista delle prossime partite.

Questa settimana, come non accadeva da tempo, Antonio Conte ha avuto la possibilità di preparare la squadra nei minimi dettagli. Nessun impegno ulteriore, solo massima concentrazione sul campionato e sulla partita di Serie A contro il Genoa. Il nuovo acquisto del Napoli, Allison, non è affatto passato inosservato agli occhi attenti del Mister. Stando a quanto trapelato, infatti, non si tratterebbe del solito acquisto ricco di talento, privo però di spessore funzionale per la squadra. Il calciatore brasiliano, infatti, riesce ad aiutare i compagni, anche se non ha il possesso della palla. Probabilmente domani partirà dalla panchina, per poi fare il suo esordio nel corso del match.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Approfondimenti su Napoli Conte

Il Benfica sorprende il Napoli al Da Luz con un 2-0, dimostrando maggiore solidità e determinazione.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

ANTONIO CONTE SALTA CON NOI #juvenapoli

Ultime notizie su Napoli Conte

Argomenti discussi: A Sky promuovono il mercato invernale del Napoli nonostante i blocchi imposti: Preso Giovane con una formula innovativa. Conte resta? Lo scorso anno tutti pensavano che sarebbe andato via e poi è rimasto.; Napoli, il marchio Conte sulla Champions; Spalletti risponde a Conte: Napoli? I migliori di tutti, i campioni. Poi la frase sull'intelligenza artificiale; Napoli, Conte perde anche il suo capitano: si teme un lungo stop per Di Lorenzo.

Napoli, Conte è rimasto sorpreso da alcuni azzurriQuesta settimana, come non accadeva da tempo, Antonio Conte ha avuto la possibilità di preparare la squadra nei minimi dettagli. Nessun impegno ulteriore. dailynews24.it

MERCATO - Cammaroto svela a NM: Napoli, il rapporto tra Antonio Conte e De Laurentiis non è in discussione, si lavora già per la prossima stagioneNAPOLI - A dispetto del blocco farlocco di mercato che ha dovuto subire a gennaio, il Napoli già prepara il progetto tecnico per la prossima stagione e non c'è nessun allarme sui conti. Anzi, il clu ... napolimagazine.com

#Napoli- Vergara, "con Conte come a scuola, mi insegna a non staccare mai la testa". Rivelazione del Napoli si racconta: mi ha detto: "Antò sei bravo ma....." #SportNews #CalcioNapoli #Vergara #Rivelazione #Conte #Insegna #NanoTV facebook

#DeRossi: “Ci faremo trovare pronti per il Napoli. #Conte è un fuoriclasse”. Sul calciomercato… x.com