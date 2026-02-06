Napoli confessione improvvisa dell’agente | c’entra Manna

Napoli ha svelato di aver scelto già da mesi il suo nuovo attaccante brasiliano, battendo la concorrenza di grandi club come Inter, Juventus, Lazio e Roma. L’annuncio arriva direttamente dal DS Giovanni Manna, che conferma di aver puntato sul giovane talento e di aver portato a casa il colpo di mercato. La trattativa si è chiusa senza troppi fronzoli, e ora il Napoli si prepara a mettere in campo un’arma in più per la prossima stagione.

Il DS del Napoli Giovanni Manna ha battuto la concorrenza su Giovane già da mesi, strappando l’attaccante brasiliano a club del calibro di Inter, Juventus, Lazio e Roma. L’agente del brasiliano Giuseppe Riso, in un’intervista a Tuttosport, ha rivelato come la dirigenza azzurra sia stata la più rapida a muoversi dopo le prime partite di campionato, consegnando il classe 2003 nelle mani di Antonio Conte. Napoli – Giovane, retroscena sull’affare. Giuseppe Riso non ha nascosto la soddisfazione per aver chiuso l’operazione di Giovane in azzurro. L’agente, intervistato da Tuttosport, ha elogiato l’approccio del club partenopeo, sottolineando la rapidità del DS Manna: “ Manna si è mosso prima degli altri e già dopo le prime giornate di campionato me l’aveva chiesto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

