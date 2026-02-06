Napoli ancora emergenza col Genoa | tre calciatori restano a Castel Volturno

Questa mattina il Napoli ha deciso di tenere a Castel Volturno tre calciatori ancora infortunati, che quindi non sono stati convocati per la partita contro il Genoa. La squadra si prepara senza alcuni giocatori chiave, mentre il mister cerca di trovare le soluzioni migliori per affrontare la sfida. I tifosi restano in attesa di notizie ufficiali sulla condizione dei recuperati.

Il Napoli si avvicina alla sfida contro il Genoa con uno sguardo inevitabilmente rivolto all’infermeria. Le ultime ore hanno portato indicazioni contrastanti per lo staff tecnico, chiamato a gestire rientri importanti ma anche alcune assenze che continuano a pesare nella rotazione della rosa. Secondo le indiscrezioni più recenti, dovrebbero tornare a disposizione il portiere Milinkovic Savic e il difensore Amir Rrahmani. Entrambi hanno lavorato con attenzione negli ultimi giorni e le sensazioni filtrate dallo staff medico sono positive. Il loro rientro rappresenterebbe una boccata d’ossigeno soprattutto per il reparto difensivo, che ha dovuto fare i conti con diverse soluzioni d’emergenza nelle ultime gare.🔗 Leggi su Dailynews24.it

