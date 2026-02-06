Questa sera il Lione scende in campo contro il Nantes di Kantari. La squadra di Fonseca ha vinto tutte le ultime partite e sembra in grande forma. Il match, in programma alle 21:05, promette di essere acceso, con i francesi che cercano di mantenere il ritmo e i padroni di casa intenzionati a fermare la corsa degli avversari.

Il Lione non lo ferma più nessuno e tocca quest’oggi al Nantes di Kantari testare la forma della squadra di Fonseca. I canarini continuano a scivolare sempre più in basso, e il KO contro il Lorient è il dodicesimo stagionale che manda a -8 la quota salvezza. L’ex vice di Koumbouarè purtroppo non sta riuscendo a rialzare una squadra che non riesce a far. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Nantes-Lione (sabato 07 febbraio 2026 ore 21:05): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati

Approfondimenti su Nantes Lione

Ultime notizie su Nantes Lione

Pronostico Nantes-Lione: i numeri confermano tuttoNantes-Lione è una partita della ventunesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato: probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it

Ligue 1 2025-2026: Nantes-Lione, le probabili formazioniIl lione vuole dare continuità al suo momento positivo, Nantes a caccia di punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica. sportal.it

Lo scorso martedì, 27 gennaio, sette tifosi del Paok Salonicco hanno perso la vita in un incidente stradale mentre si dirigevano verso Lione per la sfida dell'ultima giornata di Europa League. Ieri a Lione si è giocato in un clima surreale. Prima dell'inizio del facebook