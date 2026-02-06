Nairobi Forum e non solo Così l’Africa ripensa l’AI

L’Africa si prepara a ripensare l’intelligenza artificiale. Domani e dopodomani si tiene il Nairobi AI Forum 2026, un evento importante per capire come il continente vuole usare la tecnologia per cambiare il suo futuro. Sono attesi esperti, aziende e rappresentanti dei governi, tutti pronti a discutere di progetti e strategie. È il primo passo di una serie di incontri che mettono al centro l’innovazione nel continente.

Il testo si colloca alla vigilia di una sequenza di appuntamenti chiave. Il primo è il Nairobi AI Forum 2026, in programma il 9 e 10 febbraio, pensato come banco di prova operativo di questa visione sull'AI in Africa. Seguiranno il summit Italia-Africa del 13 febbraio ad Addis Abeba e l'Assemblea annuale dell'Unione Africana, momenti in cui Roma punta a rafforzare il proprio posizionamento come gateway occidentale verso il continente. Uno dei passaggi centrali dell'articolo chiarisce l'impostazione di fondo: " In the age of AI, the design of partnerships is not a secondary consideration. It is the central determinant of whether innovation translates into inclusive, sustainable development ".

