Nainggolan si espone | All’Inter non ero felice vi spiego cosa non è andato

Radja Nainggolan ha parlato senza filtri del suo periodo all’Inter. L’ex centrocampista belga ha spiegato che non era felice in quella squadra e ha raccontato i motivi di un’esperienza difficile, tra difficoltà di adattamento e aspettative non soddisfatte. Ora, l’ex calciatore mette in chiaro cosa non ha funzionato in quel periodo.

Inter News 24 Nainggolan, ex centrocampista belga noto per il suo dinamismo e carisma, ha analizzato il suo difficile passaggio all’Inter. In una recente e profonda intervista rilasciata ai microfoni di Radio Manà Manà Sport, Radja Nainggolan, iconico centrocampista belga che ha legato parte della sua carriera ai colori nerazzurri, ha affrontato temi caldi legati al calcio italiano. Il calciatore ha espresso il suo parere sul possibile ritorno di Francesco Totti, leggendario numero 10 e bandiera assoluta della Roma, all’interno dell’organigramma societario. Oltre alle dinamiche della capitale, il Ninja ha ripercorso il suo periodo trascorso a Milano tra le fila dell’Inter, analizzando con onestà le difficoltà ambientali incontrate e confrontando il livello tecnico della Serie A attuale con quello del passato recente. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Nainggolan si espone: «All’Inter non ero felice, vi spiego cosa non è andato» Approfondimenti su Nainggolan Inter Bergomi si espone: «L’Inter sembra più forte ma non lo è! Vi dico cosa manca sul mercato» Callegari si espone: «Supercoppa? Il Milan ha deluso più dell’Inter, e vi dico perché»

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.