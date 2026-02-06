Mutilazioni genitali quando la chirurgia plastica cambia la vita delle donne
La chirurgia plastica può fare la differenza per molte donne che hanno subito mutilazioni genitali. Con tecniche ricostruttive all’avanguardia, ora queste donne trovano una nuova possibilità di vivere senza il dolore e il disagio del passato. È un intervento che, spesso, cambia radicalmente la loro vita, restituendo loro dignità e benessere.
Non solo bellezza. Grazie alle moderne tecniche ricostruttive e rigenerative, infatti, la chirurgia plastica può cambiare la vita delle donne che hanno subito una mutilazione genitale. E questo riducendo le cicatrici e ripristinando il più possibile le condizioni delle parti intime, con un impatto fisico, ma anche psicologico, cruciale per la vita sessuale, il parto e altri momenti della vita di ogni giorno. Se ne parla a Londra, all’evento organizzato dalla Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva-rigenerativa ed Estetica (Sicpre) proprio in occasione della Giornata Internazionale contro le Mutilazioni Genitali Femminili. 🔗 Leggi su Lapresse.it
