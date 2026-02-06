La chirurgia plastica può fare la differenza per molte donne che hanno subito mutilazioni genitali. Con tecniche ricostruttive all’avanguardia, ora queste donne trovano una nuova possibilità di vivere senza il dolore e il disagio del passato. È un intervento che, spesso, cambia radicalmente la loro vita, restituendo loro dignità e benessere.

Non solo bellezza. Grazie alle moderne tecniche ricostruttive e rigenerative, infatti, la chirurgia plastica può cambiare la vita delle donne che hanno subito una mutilazione genitale. E questo riducendo le cicatrici e ripristinando il più possibile le condizioni delle parti intime, con un impatto fisico, ma anche psicologico, cruciale per la vita sessuale, il parto e altri momenti della vita di ogni giorno. Se ne parla a Londra, all’evento organizzato dalla Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva-rigenerativa ed Estetica (Sicpre) proprio in occasione della Giornata Internazionale contro le Mutilazioni Genitali Femminili. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Mutilazioni genitali, quando la chirurgia plastica cambia la vita delle donne

La Consulta regionale femminile chiede un intervento deciso contro le mutilazioni genitali femminili.

AiDOM è un'associazione italiana dedicata a fornire supporto a donne vittime di mutilazioni genitali femminili e di interventi demolitivi oncologici del pavimento pelvico.

Mutilazioni genitali e matrimoni precoci in #kenya: le storie delle sopravvissute. #fgm #samburu

