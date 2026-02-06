In Italia, circa 85.500 donne e ragazze sopra i 15 anni hanno subito mutilazioni genitali. Lo rivela uno studio recente dell’Università di Milano-Bicocca, che mette in luce un problema ancora presente nel nostro paese. Sono molte le giovani a rischio e si cercano risposte per fermare questa pratica crudele.

Gli ultimi numeri aggiornati, risalenti uno studio di Università di Milano-Bicocca del 2023, dicono che circa 85500 le donne e ragazze sopra i 15 anni che vivono in Italia e hanno subito una mutilazione genitale. A rischio, ci sono potenzialmente 16mila bambine. L’esperienza quotidiana conferma che anche nel Bresciano vivono tante donne che hanno subìto, nei loro Paesi di origine, la MGF, ed altrettante ragazze potrebbero subirla. "Non ha nulla a che fare con la religione – chiarisce Naima Daoudagh (nella foto), mediatrice sanitaria transculturale che opera in ambito sanitario nel Bresciano -. La radice è culturale, antichissima: si trovano testimonianze già nell’antico Egitto, come pratica estetica". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mutilazione : "Tante bambine sono a rischio"

Approfondimenti su Università Milano Bicocca

La violenza ostetrica rappresenta un problema ancora poco riconosciuto, che colpisce molte donne durante il parto.

Un episodio di grave preoccupazione riguarda l’imam di Brescia, che afferma che le bambine di 9 anni sono donne e che, se i genitori sono d’accordo, ciò sia accettabile.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Università Milano Bicocca

Mutilazioni genitali femminili: Pellegrino (FDI), Tolleranza zero e rafforzamento della legge(ASI) Quando si parla di MGF è necessario innanzitutto chiarire che si tratta di vere e proprie mutilazioni, che possono essere perpetrate anche su bambine di pochi giorni di vita. Non sono riti di d ... agenziastampaitalia.it

Salviamo le bambine dalle mutilazioni genitaliAmref, la più grande onlus sanitaria africana, ha selezionato e formato una trentina di giovani che hanno incontrato, poi, le diverse comunità in quattro città italiane: hanno così aperto una ... iodonna.it

C’erano tante persone dentro di lei, e tutte parlavano contemporaneamente. ... si sentiva come un vestito vuoto che qualcuno continuava a provare e poi a buttare via, cercando la taglia giusta. L'incubo di Hill House (1954) Shirley Jackson facebook