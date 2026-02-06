Mutilazione | Tante bambine sono a rischio
In Italia, circa 85.500 donne e ragazze sopra i 15 anni hanno subito mutilazioni genitali. Lo rivela uno studio recente dell’Università di Milano-Bicocca, che mette in luce un problema ancora presente nel nostro paese. Sono molte le giovani a rischio e si cercano risposte per fermare questa pratica crudele.
Gli ultimi numeri aggiornati, risalenti uno studio di Università di Milano-Bicocca del 2023, dicono che circa 85500 le donne e ragazze sopra i 15 anni che vivono in Italia e hanno subito una mutilazione genitale. A rischio, ci sono potenzialmente 16mila bambine. L’esperienza quotidiana conferma che anche nel Bresciano vivono tante donne che hanno subìto, nei loro Paesi di origine, la MGF, ed altrettante ragazze potrebbero subirla. "Non ha nulla a che fare con la religione – chiarisce Naima Daoudagh (nella foto), mediatrice sanitaria transculturale che opera in ambito sanitario nel Bresciano -. La radice è culturale, antichissima: si trovano testimonianze già nell’antico Egitto, come pratica estetica". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
