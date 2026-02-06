Musica e vino | EnoArmonie apre la sua ventesima edizione con Denis Shapovalov

Questa mattina, l’Associazione Musicale Sergio Gaggia ha aperto la suo ventesima edizione di EnoArmonie, il festival dedicato a musica e vino. La cerimonia di apertura ha visto la partecipazione di pubblico e appassionati, pronti a vivere un weekend all’insegna della buona musica e dei sapori. La manifestazione, ormai stabile appuntamento, si svolge in un’atmosfera rilassata e coinvolgente, celebrando due decenni di successo e innovazione.

Compie vent'anni EnoArmonie, anniversario importante e speciale per l'Associazione Musicale Sergio Gaggia, che inaugura una nuova edizione del format inventato due decenni fa e oggi ancora in piena salute. Un progetto unanimemente riconosciuto come pioniere dell'abbinamento, allora nuovo, audace. L'arte di Denis Shapovalov Domenica 8 febbraio, ore 18.00 concerto per violoncello solo. Villa Nachini Cabassi - Corno di Rosazzo Dopo un primo concerto introduttivo, siamo pronti ad entrare nel vivo della XX edizione delle EnoArmonie!

