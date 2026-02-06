Musica e sport si uniscono a Milano Cortina per l’epopea dei Giochi 2026

A Milano e Cortina d’Ampezzo, la musica si prepara a fare da cornice ai Giochi Invernali del 2026. Le due località si stanno dando da fare per creare un’atmosfera unica, tra concerti, eventi e iniziative, per accompagnare questa grande festa dello sport. La città di Milano si sta attrezzando con concerti e spettacoli, mentre Cortina prepara il palcoscenico naturale per accogliere atleti e visitatori da tutto il mondo. La sfida è creare un’esperienza che resti impressa nella memoria di chi vivrà questi giorni.

**La musica di Milano Cortina 2026: un'epopea sonora per i Giochi Olimpici Invernali** A Milano, nel cuore del comune di Cortina d'Ampezzo, la musica si unisce alla storia per dare vita a una delle più grandi manifestazioni sportive del XXI secolo. I Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 apriranno con una cerimonia d'apertura al San Siro, in programma per questa sera, 6 febbraio. Ma l'esperienza non si fermerà soltanto a una cerimonia: il suono della musica, in particolare le composizioni musicali dedicate ai Giochi, farà da cornice a un evento straordinario. Il brano della campagna ufficiale, "Ti amo", è stato composto e interpretato nel 1977 per Umberto Tozzi, e rappresenta una delle canzoni più significative della storia della musica italiana.

