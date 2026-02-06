Muscato interpreta Il medico dei pazzi con nuovo slalom teatrale al Politeama di Catanzaro

Questa sera al Politeama di Catanzaro va in scena una nuova versione di “Il medico dei pazzi” di Eduardo Scarpetta. A dirigere lo spettacolo è il giovane regista Leo Muscato, che ha portato in scena una versione rivisitata della commedia, con un’interpretazione fresca e originale. La rappresentazione ha già attirato l’attenzione del pubblico, curioso di vedere come Muscato abbia rielaborato il classico, dando un tocco di novità alla pièce teatrale.

Il Politeama di Catanzaro ha presentato una nuova versione di *Il medico dei pazzi*, commedia di Eduardo Scarpetta, con un'interpretazione innovativa firmata dal giovane regista Leo Muscato. La messa in scena, tenuta ieri sera, ha accolto un pubblico entusiasta, che ha accolto positivamente la rielaborazione teatrale. La scena, iniziata alle ore 20.30, ha visto il protagonista Don Felice Sciosciammocca interpretato con forza e ironia dal giovane attore Gianfelice Imparato, che ha avuto i De Filippo come mentor nella sua formazione artistica. Il titolo, in versione moderna, ha colpito l'attenzione del pubblico con un tocco di originalità, ma senza cadere nei canoni del "divertimento forzato".

