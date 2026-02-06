Muore durante l’allenamento di Muay Thai a Roma | indagine sulla morte improvvisa di Lorenzo Vernaglione

Questa mattina, a Roma, è morto durante un allenamento di Muay Thai. Lorenzo Vernaglione, 40 anni, era un maresciallo della Marina e praticava sport da combattimento nel tempo libero. La sua morte improvvisa ha sorpreso amici e colleghi, che ora attendono risposte dall’indagine aperta sulla vicenda.

Chi era Lorenzo Vernaglione, il maresciallo morto in palestra. Lorenzo Vernaglione aveva 40 anni, era un maresciallo della Marina e un appassionato di sport da combattimento. La sua vita era scandita da turni di servizio e allenamenti intensi: Muay Thai, boxe thailandese, disciplina che richiede resistenza, tecnica e una preparazione fisica quasi ossessiva. I suoi profili social raccontavano una routine fatta di ring, guantoni, sudore e disciplina. Un uomo sportivo, considerato in buona salute, senza segnali evidenti di fragilità. Ed è proprio questo a rendere la sua morte ancora più incomprensibile per amici, colleghi e familiari.

