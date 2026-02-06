Muore bambino di 8 anni il commovente ricordo della scuola calcio | Abbiamo perso uno dei sorrisi più belli

Una tragedia ha scosso la comunità di Casal di Principe. Un bambino di 8 anni, calciatore della scuola calcio dell’Albanova, è morto dopo aver combattuto contro una grave malattia. La notizia ha lasciato tutti senza parole, e le parole di addio sono piene di dolore e ricordi di un sorriso che non dimenticheranno facilmente. La squadra e i compagni lo ricordano come uno dei più belli, un esempio di gioia e passione per il calcio.

Una tragedia ha scosso la comunità calcistica dell’Albanova di Casal di Principe. Un giovane calciatore di appena 8 anni è morto in seguito a una terribile malattia. A renderlo noto è la stessa scuola calcio dei Foxes Albanova dove giocava.“Oggi non ci sono schemi, tattiche o risultati che.🔗 Leggi su Casertanews.it Approfondimenti su Albanova Casal di Principe McTominay come Bale, ha segnato uno dei gol più belli nella storia del calcio scozzese (Telegraph) Treviglio, bambino di tre anni escluso dal post scuola. Tura: “Più che un servizio uno strumento di discriminazione” A Treviglio, un bambino di tre anni è stato escluso dal post scuola a causa di una patologia che richiede l’assunzione di un farmaco salvavita. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Albanova Casal di Principe Argomenti discussi: AVEZZANO: BAMBINO DI 8 ANNI MUORE SCHIACCIATO DAL TRATTORE DEL PADRE; Terribile incidente stradale, morto un bimbo. Tre feriti, gravissimo il papà; Frontale tra due auto nel Modenese, muore bimbo di 5 anni; San Possidonio (Modena), scontro tra due auto: muore Hao Zhe Hu, bambino di 6 anni. San Possidonio (Modena), scontro tra due auto: muore Hao Zhe Hu, bambino di 6 anniIl piccolo viaggiava in auto con il padre, 48 anni, ancora ricoverato in gravi condizioni ... corrieredibologna.corriere.it BAMBINO DI 5 ANNI MUORE IN UN INCIDENTE STRADALE, GRAVISSIMO IL PAPÀ È morto sul colpo un bambino di cinque anni coinvolto in un violento incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato 31 gennaio a San Possidonio, ne facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.