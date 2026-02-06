Municipalità 2 Napoli da ‘irreversibile frattura’ a rientro in maggioranza in 23 giorni | Pd entra in giunta

Dopo settimane di tensioni e silenzi, il Pd torna a far parte della giunta della Municipalità 2 di Napoli. Il 13 gennaio scorso, il gruppo aveva annunciato ufficialmente la sua uscita dalla maggioranza, lasciando tutti con il fiato sospeso. Ora, a distanza di appena 23 giorni, le parti hanno trovato un accordo e il partito torna a sedersi al tavolo di governo locale.

Tempo di lettura: 3 minuti Alla Municipalità 2 di Napoli, il 13 gennaio scorso il gruppo del Pd annunciava l'uscita dalla maggioranza, diramando un duro comunicato. Si accusava la coalizione di "costante atteggiamento di chiusura e di esclusione" nei confronti del Partito Democratico, peraltro non rappresentato in giunta. E si parlava di "irreversibile frattura". Quanto al presidente Roberto Marino, era accusato dai dem di "metodo amministrativo personalistico, inefficiente e politicamente insostenibile". Rilievi formulati nel tempo anche da altri partiti, ugualmente passati all'opposizione. Ma tre settimane dopo scatta il contrordine: il Pd rientra in maggioranza, e ottiene anche la vicepresidenza per il consigliere Pino Brandolini.

