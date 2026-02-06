La movida nel Salento si ferma con durezza. Il Prefetto ha deciso di chiudere le discoteche che operano senza autorizzazioni, chiamate “fantasma”. La decisione arriva dopo i recenti problemi legati alla sicurezza e alle serate non controllate. Le autorità vogliono mettere fine a situazioni rischiose e garantire maggior tutela ai giovani. La scena notturna della regione cambia volto, più controllata e sicura.

La strage di Crans-Montana, dove a Capodanno hanno perso la vita più di 40 giovani, non è solo una ferita nella coscienza europea. “La tragedia consumatasi a Crans Montana poche settimane fa impone di innalzare ancora di più la soglia di attenzione”. Lo scrive, nero su bianco, il Prefetto di Lecce Natalino Manno nella prima riga della circolare di 15 pagine che ha inviato a tutti i sindaci della provincia. È un vero e proprio “codice” per locali pubblici, discoteche e feste, che diventa il motore di una rivoluzione nella sicurezza della movida salentina. Ma dietro al documento ufficiale, minuzioso e tecnico, c'è una determinazione operativa senza precedenti. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Movida nel Salento, pugno di ferro del Prefetto: «Basta discoteche fantasma»

L'eurodeputato di Fratelli d'Italia Inselvini ha sottolineato l'importanza di adottare misure ferme contro il narcotraffico, evidenziando la necessità di contrastare il degrado causato da questa attività.

Dopo la recente tragedia di Crans Montana, le autorità italiane rafforzano i controlli nelle discoteche per garantire la sicurezza pubblica.

