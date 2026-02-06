Moscaferito generale dell' Intelligence

Un generale dell’intelligence militare russa è stato ferito a Mosca. Vladimir Alekseyev, vice capo dell’intelligence, è stato colpito in un condominio e ora si trova in gravi condizioni. La sparatoria si è verificata nel centro della capitale e le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

16.33 Mosca,ferito generale dell'Intelligence

Un generale dell'intelligence militare russa è stato ferito a Mosca. Vladimir Alekseyev, vice capo dell'intelligence, è stato colpito in un condominio e ora si trova in gravi condizioni. La sparatoria si è verificata nel centro della capitale e le forze dell'ordine stanno indagando sull'accaduto.

Il generale Vladimir Alekseyev, vice capo dell'intelligence militare, ferito a colpi d'arma da fuoco in un condominio di Mosca è l'ultima personalità russa di spicco ad essere assassinata dall'invasione dell'Ucraina nel 2022.

