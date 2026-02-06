mosca rianima il new start ad abu dhabi

Mosca cerca di riaccendere i contatti con gli Stati Uniti attraverso gli incontri ad Abu Dhabi, dove il vero obiettivo non è tanto mettere fine alla guerra in Ucraina, ma piuttosto riaprire un canale di comunicazione con Washington. La Russia vuole riavvicinarsi e ristabilire un dialogo diretto, anche se i negoziati con gli ucraini restano un obiettivo secondario.

Il vero scopo degli incontri di Abu Dhabi, dal punto di vista di Mosca, non è tanto quello di raggiungere un accordo con gli ucraini per far finire la guerra, bensì quello di riaprire i contatti con gli americani e di riaprire il dialogo fra la Russia e gli Stati Uniti. Mostrare di essere pronti a dialogare con Kyiv ha lo scopo di agevolare la trasformazione dei rapporti con l’Amministrazione americana e tutto serve, anche il rinnovo di un trattato morto e prodotto di un’epoca sepolta come il New Start. Il trattato New Start prevedeva la riduzione delle testate nucleare strategiche e disponeva che, in tutto, gli Stati Uniti potessero dispiegarne 1. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

I negoziati tra Stati Uniti e Russia sono ripresi, ma la situazione si fa subito complicata.

A Abu Dhabi proseguono i negoziati tra Russia, Ucraina e Stati Uniti, con l’obiettivo di raggiungere un accordo di pace.

