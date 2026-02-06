Nella notte di Mosca si sono uditi degli spari contro il Cavaliere Nero di Putin. Le autorità parlano di un’azione ucraina, ma molti sospettano che possa trattarsi di una faida interna. La scena si svolge in un momento di forte tensione tra le fila del potere, e il ruolo del generale Vladimir Alekseyev torna a riaccendere i sospetti e i dubbi sul vero fronte delle lotte di potere dentro il Cremlino.

Nella spietata gerarchia di potere che sostiene l’attuale architettura del Cremlino, la figura del generale Vladimir Alekseyev ha sempre brillato di una luce sinistra. Noto come il “Cavaliere Nero”, Alekseyev rappresenta l’essenza stessa dell’apparato di sicurezza russo: un uomo forgiato nelle file degli Spetsnaz e cresciuto tra i “Pipistrelli”, quegli agenti segreti addestrati per eliminare gli avversari dello Stato ovunque si trovino. In quarant’anni di una carriera costruita metodicamente nell’ombra, il generale ha collezionato una lista infinita di nemici, rendendo l’attentato che lo ha colpito nel cuore di Mosca un enigma dai mille volti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Mosca, il giallo degli spari contro il Cavaliere Nero di Putin. Azione ucraina o faida interna?

Recenti notizie indicano un raid con droni sulla residenza di Vladimir Putin, attribuito all'Ucraina.

L’attacco del servizio di sicurezza ucraino nel Mar Nero mette in discussione la sicurezza russa nella regione.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

