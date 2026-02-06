Morto Mario Giglioni fondatore della Gmp di Marsciano | Persona concreta e instancabile

È morto Mario Giglioni, 91 anni, uno dei fondatori della GMP Spa di Marsciano. La sua vita è stata tutta dedicata al lavoro, alla famiglia e alla crescita dell’azienda, diventata un punto di riferimento in Umbria nel settore delle costruzioni. La notizia ha colpito i dipendenti e gli imprenditori della zona, che ricordano un uomo concreto e instancabile, sempre impegnato nel suo lavoro e nella comunità.

Una vita dedicata al lavoro, alla famiglia e alla costruzione del progetto imprenditoriale GMP Spa. Con queste parole la società annuncia la scomparsa di Marino Giglioni, 91 anni, uno dei fondatori dell’azienda, “punto di riferimento per l’Umbria nei settori delle costruzioni, delle.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Approfondimenti su Mario Giglioni È morto Francesco Calogero, fisico e instancabile difensore del disarmo e della pace Francesco Calogero, uno dei più noti fisici italiani, è morto a Roma a 90 anni. Commerciante e instancabile volontario: il paese piange la morte di Mario Battaini Il paese di Salò e il territorio del Garda bresciano piangono la scomparsa di Mario Battaini, deceduto sabato 27 dicembre all’età di 81 anni. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Mario Merlino è morto, fu tra i protagonisti degli scontri di Valle Giulia del 1968: aveva 81 anni facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.