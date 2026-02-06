Morto a 20 anni sulla A4 | in due a processo per omicidio stradale

È iniziato il processo per l’omicidio stradale di Nicola Faroni, il ragazzo di 20 anni morto sulla A4 tra Peschiera del Garda e Sirmione. Due persone sono state chiamate a rispondere dell’accaduto, tra cui il cugino della vittima. L’incidente si è verificato nella notte tra il 16 e il 17 ottobre 2024, e ora si attende la sentenza.

Al via il processo per omicidio stradale per la morte di Nicola Faroni, deceduto a soli 20 anni nella notte tra il 16 e il 17 ottobre 2024 tra i caselli dell'autostrada A4 di Peschiera del Garda e Sirmione, in territorio di Pozzolengo: per l'accaduto sono imputati il cugino del ragazzo, oggi 22enne, e il conducente del mezzo (anche lui di 22 anni) con cui si era scontrata l'auto che trasportava Faroni. Ne dà notizia Bresciaoggi: l'udienza preliminare è stata aggiornata al 4 giugno prossimo. Nicola Faroni si trovava in auto insieme al cugino, alla guida della vettura, e stava tornando a casa, a Colleberato, dopo aver passato una serata spensierata a Bologna, dov'era stato per assistere a uno spettacolo di magia (di cui era un grande appassionato).🔗 Leggi su Bresciatoday.it Approfondimenti su Nicola Faroni Ragazzo di 19 anni morto in un incidente a Milano, indagati i due conducenti per omicidio stradale Morto dopo lo schianto in auto, 46enne accusato di omicidio stradale: via al processo È iniziato il procedimento penale nei confronti di un uomo di 46 anni, accusato di omicidio stradale in relazione alla morte di Carlo Innocentini, 58 anni, avvenuta il 7 marzo a Laterina Pergine. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Nicola Faroni Argomenti discussi: Napoli, ragazzo di 20 anni muore in casa dell'amico a Pianura: si ipotizza overdose; Chi era Riccardo Mirarchi, il ventenne romano morto sulla pista di Courmayeur davanti alla fidanzata; Tragedia a Napoli, 20enne muore in casa dell’amico a Pianura. Ipotesi terribile: overdose; Accoltellò a morte l’amico, confermati 20 anni in Appello. Morto a 20 anni sulla A4: in due a processo per omicidio stradaleAl via il processo per omicidio stradale per la morte di Nicola Faroni, deceduto a soli 20 anni nella notte tra il 16 e il 17 ottobre 2024 tra i caselli dell'autostrada A4 di Peschiera del Garda e Sir ... bresciatoday.it Brescia, morto in A4 a 20 anni: due imputati per omicidio stradaleNicola Faroni morì nella notte tra il 16 e il 17 ottobre a Pozzolengo, lungo l’autostrada in direzione Brescia. A processo il cugino che guidava l’auto e il 22enne che la travolse. quibrescia.it Davide Di Corato, chef e giornalista di 64 anni, è morto nel pomeriggio di ieri, giovedì 5 febbraio, in un tragico incidente avvenuto nella sua abitazione a Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa. La tragedia è avvenuta poco dopo le 13:30, all'esterno della ca facebook È morto a 86 anni il giornalista sportivo Cesare Castellotti, a lungo corrispondente di “90° minuto” x.com

