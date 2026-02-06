Mortale sul lavoro a Pennabilli Croatti e Lanzi M5S | Basta morti servono controlli responsabilità e prevenzione

Questa mattina un operaio è morto sul lavoro a Pennabilli. La notizia ha scosso la comunità locale, che ora chiede più controlli e responsabilità. Croatti e Lanzi del M5S commentano: “Basta morti, serve prevenzione per evitare altre tragedie”. Un’altra famiglia si trova a vivere un dolore profondo, mentre le indagini cercano di capire cosa sia andato storto.

“Un altro lavoratore morto. Un’altra famiglia distrutta. Un’altra tragedia che non può essere archiviata come fatalità”. Così Croatti, Lanzi e GT Rimini commentano il gravissimo incidente sul lavoro avvenuto questa mattina a Pennabilli, dove un operaio di 56 anni ha perso la vita schiacciato da.🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

