Moretto boom | L’Inter ha chiesto informazioni per McKennie a zero

L’Inter si muove sul mercato e fa un passo deciso per Weston McKennie. Secondo Matteo Moretto, l’Inter ha chiesto informazioni per il giocatore statunitense, senza dover spendere soldi, perché la richiesta sarebbe a zero. La trattativa è ancora in fase iniziale, ma la novità ha sorpreso gli addetti ai lavori. La pista si fa calda e potrebbe sbloccarsi presto.

Spunta una pista del tutto nuova per il mercato dell'Inter. A rivelarla è Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, facendo il punto sul futuro di Weston McKennie. Il centrocampista statunitense è in scadenza di contratto con la Juventus a giugno e, al momento, non esiste ancora un accordo per il rinnovo. Secondo Moretto, i bianconeri tenteranno un nuovo affondo per prolungare il rapporto, ma il vero ostacolo resta legato ai costi complessivi dell'operazione, tra ingaggio e commissioni. Parallelamente prende quota anche l'ipotesi di un ritorno in patria. La Major League Soccer rappresenta uno scenario concreto per McKennie: il giocatore ha ricevuto diversi apprezzamenti e contatti dal campionato americano e non ha mai nascosto una certa apertura verso un possibile rientro negli Stati Uniti.

