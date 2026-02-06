Monteverde è stato incluso nella lista dei comuni montani
Monteverde entra ufficialmente nella lista dei comuni montani. Qualche settimana fa avevo anticipato questa possibilità, e ora la conferma è arrivata. La decisione permette al paese di accedere a nuovi fondi e agevolazioni, un passo importante per lo sviluppo locale. La notizia circolava tra residenti e amministratori, ora è ufficiale.
Qualche settimana fa avevo anticipato le informazioni recevute sul recupero di Monteverde tra i comuni montani. Oggi quelle informazioni sono diventate realtà: nell’elenco allegato al nuovo DPCM della Presidenza del Consiglio dei Ministri è incluso anche il nostro Comune. Questa notizia mi ha.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Approfondimenti su Monteverde Comune
Comuni montani solo sopra i 600 metri. Rivolta dei sindaci del comuni montani: “Ci tolgono risorse”
Mbeumo è stato incluso nella squadra AFCON del Camerun mentre Onana è stato escluso
La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.
"Il neonato" (1882) Opera di Luigi Monteverde Olio su tela (56 × 70 cm) Collezione privata Luigi Monteverde è stato un pittore svizzero che, dopo essere emigrato con la famiglia in Sud America, rientrò in Europa e completò la propria formazione studiando per facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.