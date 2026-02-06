Monteverde è stato incluso nella lista dei comuni montani

Monteverde entra ufficialmente nella lista dei comuni montani. Qualche settimana fa avevo anticipato questa possibilità, e ora la conferma è arrivata. La decisione permette al paese di accedere a nuovi fondi e agevolazioni, un passo importante per lo sviluppo locale. La notizia circolava tra residenti e amministratori, ora è ufficiale.

