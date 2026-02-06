Montero spezza le caviglie di Micic | giocata dell’anno in Eurolega!

Durante la partita tra Valencia e Tel Aviv, Montero ha regalato una giocata che sta facendo il giro del web. Con un gesto spettacolare, ha “spezza le caviglie” a Micic, lasciando il pubblico senza parole. È considerata già la giocata dell’anno in Eurolega. Il video della scena sta diventando virale sui social network.

Nella vittoria di Valencia a Tel Aviv Montero si inventa una giocata che ha fatto subito il giro del web: guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Montero "spezza le caviglie" di Micic: giocata dell'anno in Eurolega!

