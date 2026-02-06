Monteleone di Spoleto inaugura il concorso artistico Dipingi il tuo Borgo in vista dell’Assemblea nazionale 2026 a Trevi
Monteleone di Spoleto apre le iscrizioni al concorso artistico “Dipingi il tuo Borgo”. L’iniziativa mira a coinvolgere artisti e cittadini, preparando l’atmosfera per l’Assemblea nazionale dei Borghi più belli d’Italia, che si terrà a Trevi tra fine maggio 2026. La cittadina, tra i Borghi più belli d’Italia, si prepara ad accogliere visitatori e partecipanti con un evento che mette in mostra l’arte e il patrimonio del territorio.
Monteleone di Spoleto, tra i Borghi più belli d’Italia, apre le iscrizioni al concorso artistico “Dipingi il tuo Borgo”, iniziativa che accompagnerà l’ Assemblea nazionale dei Borghi più belli d’Italia, in programma a Trevi dal 29 al 31 maggio 2026. A rendere nota la novità è il Sindaco di Monteleone di Spoleto, che sottolinea come il borgo sia stato il primo a raccogliere la sfida lanciata dall’ Associazione Gruppo Campanari di Arrone, dando vita alla prima opera del concorso, realizzata dall’artista Domenico Bordacchini. Il progetto, approvato durante l’Assemblea regionale e strutturato come concorso di pittura, invita ogni borgo dell’Umbria a raccontarsi attraverso un supporto originale: uno sportellone di finestra, uno scuro, una persiana o un legno usato, affidato a un artista selezionato dall’Amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
