Monteleone di Spoleto apre le iscrizioni al concorso artistico “Dipingi il tuo Borgo”. L’iniziativa mira a coinvolgere artisti e cittadini, preparando l’atmosfera per l’Assemblea nazionale dei Borghi più belli d’Italia, che si terrà a Trevi tra fine maggio 2026. La cittadina, tra i Borghi più belli d’Italia, si prepara ad accogliere visitatori e partecipanti con un evento che mette in mostra l’arte e il patrimonio del territorio.

Monteleone di Spoleto, tra i Borghi più belli d’Italia, apre le iscrizioni al concorso artistico “Dipingi il tuo Borgo”, iniziativa che accompagnerà l’ Assemblea nazionale dei Borghi più belli d’Italia, in programma a Trevi dal 29 al 31 maggio 2026. A rendere nota la novità è il Sindaco di Monteleone di Spoleto, che sottolinea come il borgo sia stato il primo a raccogliere la sfida lanciata dall’ Associazione Gruppo Campanari di Arrone, dando vita alla prima opera del concorso, realizzata dall’artista Domenico Bordacchini. Il progetto, approvato durante l’Assemblea regionale e strutturato come concorso di pittura, invita ogni borgo dell’Umbria a raccontarsi attraverso un supporto originale: uno sportellone di finestra, uno scuro, una persiana o un legno usato, affidato a un artista selezionato dall’Amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Monteleone di Spoleto inaugura il concorso artistico “Dipingi il tuo Borgo” in vista dell’Assemblea nazionale 2026 a Trevi

Approfondimenti su Monteleone di Spoleto

Aurora Angelini, giovane laureata di Monteleone di Spoleto, ha recentemente conseguito la laurea in Lingue per l’Interpretariato e la Traduzione.

Silvia Carbonetti, architetta di Monteleone di Spoleto, si trova in Sudan per lavorare con Medici Senza Frontiere.

Ultime notizie su Monteleone di Spoleto

Angelo Ciampini e Penelope Pozzar sposi in Umbria, il viaggio di nozze in Messico e la lista solidale: «Più bello di come lo immaginavamo»MONTELEONE DI SPOLETO – «È stato molto più bello di come l’immaginavamo». Angelo Ciampini e Penelope Pozzar, gli sposi romani che ieri hanno affittato il paese a mille metri di quota per il matrimonio ... ilmessaggero.it

Non chiamatelo matrimonio alla Bezos: coppia affitta un paese per il sì, come è andataFiori d’arancio in Umbria per Angelo Ciampini e Penelope Pozzar: gli sposi hanno coinvolto tutti gli abitanti nelle celebrazioni della loro unione a Monteleone di Spoleto. Un ricevimento collettivo a ... lanazione.it

Monteleone di Spoleto (PG) facebook

#cronaca Incidente stanotte a Monteleone di Spoleto. Un'autovettura è uscita dalla carreggiata ribaltandosi per circa 7 metri. Persona cosciente ma con vari traumi, è stata affidata al personale del 118 e all'elisoccorso per il trasporto d’urgenza. x.com