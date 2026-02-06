Monster Hunter | nuova competizione di alto profilo mette a confronto orizzon hunter e cacciatori tradizionali

Da febbraio 2026, il mondo dei videogiochi si prepara a una novità importante. Una nuova competizione mette fianco a fianco gli orizzon hunter e i cacciatori tradizionali, con il debutto di *Horizon Hunters Gathering*. Il titolo, un gioco cooperativo ambientato nell’universo di *Horizon*, è stato realizzato in collaborazione con Guerrilla Games. La sfida promette di portare un confronto diretto tra due mondi di caccia, attirando l’attenzione di appassionati e giocatori esperti.

**Horizon Hunters Gathering: Monster Hunter diventa protagonista di una nuova competizione** A partire da febbraio 2026, il mondo dei videogiochi sta per vivere un'importante evoluzione, con l'avvento di *Horizon Hunters Gathering*, un nuovo titolo action cooperativo ambientato all'interno dell'universo di *Horizon* e realizzato in collaborazione con Guerrilla Games. Questo nuovo gioco, in grado di competere direttamente con il successo di *Monster Hunter*, propone una nuova esperienza di caccia cooperativa, in cui tre giocatori affrontano insieme le minacce letali di un mondo post-apocalittico.

