Monossido killer silenzioso Ogni anno fino a 600 morti

A Lucca si è consumata una tragedia che ha spezzato una famiglia. Un’intera famiglia è morta, e i soccorsi sono arrivati troppo tardi a causa di un numero civico sbagliato. Il monossido di carbonio si rivela ancora una volta un killer silenzioso, che ogni anno causa fino a 600 morti in Italia.

La strage del monossido di carbonio a Lucca, dove è morta un'intera famiglia: un numero civico errato ha ritardato i soccorsi. Altri quattro giovani intossicati nella notte a Montereale, in provincia dell'Aquila. Ogni anno fino a 600 morti per il gas definito "killer silenzioso".

