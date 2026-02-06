Mario Landolfi ha chiesto di mettere una lapide a Mondragone per ricordare Alfredo Taglialatela. L’ex ministro delle Comunicazioni ha coinvolto altri politici locali, come Pasquale Marquez, Luigi Alberico e Marcello Buonodono, nel suo progetto. La proposta mira a onorare la memoria di Alfredo, figlio del filosofo Pietro, già ricordato con un busto nella stessa zona.

Mario Landolfi, già parlamentare di An e del Pdl e ministro delle Comunicazioni, ha lanciato un appello – condiviso dall’ex presidente del Consiglio comunale Pasquale Marquez, dal Consigliere Luigi Alberico e dal Consigliere comunale Marcello Buonodono – per ricordare con una lapide commemorativa a Mondragone la figura di Alfredo Taglialatela, figlio del filosofo Pietro, al quale è dedicato un busto. Landolfi, ispiratore della lista “Pronti per Mondragone”, che sostiene la maggioranza del Sindaco Lavanga, intende riportare attenzione alla storia del luogo ed alla memoria delle personalità che vi hanno legato il proprio nome, in primis Alfredo Taglialatela, intellettuale e pastore evangelico originario di Mondragone. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Mondragone, Landolfi propone una lapide commemorativa di Alfredo Taglialatela

Approfondimenti su Mondragone Taglialatela

Un’ambulanza nuova si aggiunge ai servizi del plesso Landolfi di Solofra.

Ieri pomeriggio il Comune di Recanati ha organizzato una cerimonia per ricordare i 329 cittadini deportati durante la Seconda guerra mondiale.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Mondragone Taglialatela

Argomenti discussi: Mondragone – Una lapide commemorativa per Alfredo Taglialatela, l’appello di Landolfi raccolto da Marquez, Alberico e Buonodono.

Mondragone: «Depuratore, svolta storica per la tutela dell'ambiente»Il comitato esecutivo dell'Ente Idrico Campano ha approvato il progetto definitivo relativo alla realizzazione del nuovo sistema depurativo a servizio del territorio di Mondragone. Il valore ... ilmattino.it

Mondragone – Una lapide commemorativa per Alfredo Taglialatela, l’appello di Landolfi raccolto da Marquez, Alberico e Buonodono facebook