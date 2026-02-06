Mondiali T20 | Olanda-Pakistan

Domani il Pakistan scende in campo contro l’Olanda nella prima partita dei Mondiali T20. La squadra pakistana sa di dover essere al massimo, perché non può permettersi molti sbagli. La partita si gioca in un momento decisivo e tutti gli occhi sono puntati su questa sfida.

2026-02-06 17:52:00 Il web non parla d’altro: Il Pakistan sa che c’è poco margine di errore quando domani aprirà la sua campagna di Coppa del Mondo T20 contro l’Olanda. La decisione del governo pakistano di rinunciare alla partita contro l’India in solidarietà con il Bangladesh – escluso dal torneo – significa che la squadra di Salman Agha sta già recuperando terreno nel Gruppo A. I primi due si qualificano per i Super Eights quindi, in realtà, il Pakistan dovrà vincere tutte le partite contro Olanda, Namibia e Stati Uniti per qualificarsi. Il primo di questi li vede affrontare gli olandesi a Colombo.🔗 Leggi su Justcalcio.com

L’Italia si prepara a giocare i Mondiali T20 in India e Sri Lanka dal 7 febbraio all’8 marzo 2026.

Ecco i convocati dell’Italia per i Mondiali T20 di cricket, che si svolgeranno tra India e Sri Lanka dal 7 febbraio all’8 marzo.

