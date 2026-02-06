Moncler ha creato le uniformi del Team Brasile insieme a un ex atleta brasiliano

Pochi minuti prima della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, le uniformi del Team Brasile diventano il centro dell’attenzione. Moncler ha svelato i capi disegnati in collaborazione con un ex atleta brasiliano, e l’interesse cresce tra gli spettatori e gli addetti ai lavori. Le divise, che sfileranno questa sera, attirano sguardi curiosi e commenti tra chi le ha già viste e chi aspetta di vederle in azione.

A poche ore dalla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, le uniformi dei team che sfileranno questa sera sono senza dubbio uno degli argomenti più interessanti dell'evento. Una piccola sfilata di moda all'interno di un gigantesco evento sportivo in pratica, dove ogni paese sarà chiamato a presentarsi davanti al mondo con il miglior look possibile. Per non correre alcun rischio, il Team Brasile ha scelto di indossare le uniformi Moncler create in collaborazione con il designer brasiliano Oskar Metsavaht e sotto la direzione creativa di Remo Ruffini. Ispirate alla storia di Moncler, le uniformi reinterpretano un capo iconico del marchio, la giacca Karakorum, nata per la prima spedizione sul K2 degli alpinisti italiani Achille Compagnoni e Lino Lacedelli.

