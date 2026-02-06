MODNA e l’elogio dell’inerzia | tutti parlano di cambiare vita pochi lo fanno davvero

Ogni notte, intorno alle tre, le città si svuotano e tornano a essere silenziose. I bar sono ancora aperti per abitudine, il traffico si riduce e le strade non sono più vivaci come di giorno. È un momento in cui tutto sembra fermarsi, ma in realtà svela chi davvero cambia vita e chi invece si accontenta di restare fermo.

Ogni giorno, intorno alle tre del mattino, le città tornano alla propria ossatura. È un orario che non promette più nulla: i bar restano aperti per inerzia, il traffico si assottiglia, e quel fascino notturno che di solito avvolge le strade lascia spazio a una verità meno romantica, ma rivelatrice. In quel “silenzio finto”, dove il traffico è solo un’eco e le luci dei lampioni feriscono gli occhi, si consuma il paradosso di “ Resti in città ”, il nuovo singolo di MODNA scritto a quattro mani con Daniele Pirozzi tra le aule del Conservatorio Nicola Sala. Il brano arriva in un momento in cui l’idea di “cambiare vita” è diventata una formula ricorrente, ma sempre più spesso resta confinata alle parole. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - MODNA e l’elogio dell’inerzia: tutti parlano di cambiare vita, pochi lo fanno davvero Approfondimenti su Modna Modna Tutti parlano di Luna Nuova, ma sai davvero cos’è e perché scompare nel cielo? Al Barcellona tutti parlano di Yamal, pochi di Raphinha: il brasiliano è uno dei calciatori più sottovalutati Al Barcellona, Yamal è il nome che più spesso si sente, mentre Raphinha rimane spesso sotto i riflettori. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Modna Modna Argomenti discussi: News Music & Media Press - MODNA e l’elogio dell’inerzia: tutti parlano di cambiare vita, pochi lo fanno davvero. San Geminiano: dal pulpito l’elogio delle istituzioni, mentre Modena perde soldi pubbliciIl Punto: Il messaggio evangelico non è forse stato tracotante agli occhi dei potenti del tempo, smascherando ipocrisie, mettendo in crisi i benpensanti? lapressa.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.