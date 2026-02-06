Il Modena si prepara alla sfida contro la Sampdoria dopo aver raccolto tre punti in tre partite. La squadra di casa, reduce da un pareggio e due sconfitte, cerca di mettere fine a un momento difficile e di riaccendere le speranze di tornare in corsa per la promozione. La partita di sabato alle 15 promette battaglia tra due squadre con obiettivi diversi.

Dopo tre sconfitte di fila contro Venezia, Monza e Padova, il Modena ha inanellato una serie di tre risultati utili consecutivi ma con una sola vittoria, sul campo del fanalino di cosa Pescara il 18 gennaio, e per questo motivo ormai il treno della promozione diretta si è definitivamente allontanato lasciando la squadra dell’ex tecnico. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Modena-Sampdoria (sabato 07 febbraio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

Argomenti discussi: Modena-Sampdoria allo stadio Braglia: modifiche alla viabilità; Modena-Sampdoria: al via la vendita dei tagliandi; Serie BKT: info e prezzi biglietti per Modena-Sampdoria; Partita Modena-Sampdoria, sabato 7 febbraio cambia la viabilità in zona stadio.

Modena-Sampdoria, probabili formazioni: le scelte di Gregucci e FotiSfida contro i Canarini guidati dall'ex Sottil, squalificati Palma ed Henderson, tanti nuovi acquisti in campo. Chance per Ricci dal primo minuto e possibile esordio per Pierini ... genovatoday.it

La nuova Sampdoria riparte da Modena. Settore ospiti verso il sold outSabato i blucerchiati in Emilia, la prima uscita dopo le tante novità del mercato di gennaio: possibile esordio di Pierini, tanti dubbi nelle scelte tra trequarti e attacco per il tandem Foti-Gregucci ... primocanale.it

Verso la sfida tra #Modena e #Sampdoria Gregucci deve sciogliere il ballottaggio tra i suoi due attaccanti! Chi scegli tra Matteo #Brunori e Massimo #Coda Dicci la tua nei commenti! #Sampnews24 facebook