Modena-Sampdoria probabili formazioni | le scelte di Gregucci e Foti

Questa mattina, le squadre si sono preparate per la partita di stasera. Modena e Sampdoria cercano punti importanti per migliorare la loro posizione in classifica. Dopo due pareggi e una vittoria, il Modena di Foti spera di consolidare il momento positivo, mentre la Sampdoria vuole rimettersi in carreggiata. I due allenatori hanno già scelto le probabili formazioni e sono pronti a scendere in campo.

Dopo il doppio pareggio contro Entella e Catanzaro è arrivata la vittoria fondamentale contro lo Spezia, tre punti che hanno consentito alla truppa di Foti e Gregucci di uscire, dopo lungo tempo, dalla zona rossa della classifica. Dopo un mercato ‘frizzante’, chiuso con il colpo Pierini, si torna.🔗 Leggi su Genovatoday.it Approfondimenti su Modena Sampdoria Sampdoria-Carrarese, probabili formazioni: le scelte di Gregucci e Foti Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Modena Sampdoria Argomenti discussi: Modena-Sampdoria, probabili formazioni: le scelte di Gregucci e Foti; Empoli - Modena, probabili formazioni | Gialli tra conferme tattiche, ballottaggi e assenze; SuperLega: Modena-Milano, le probabili formazioni e dove seguirla; Napoli-Fiorentina: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni. Modena-Sampdoria, probabili formazioni: le scelte di Gregucci e FotiSfida contro i Canarini guidati dall'ex Sottil, squalificati Palma ed Henderson, tanti nuovi acquisti in campo. Chance per Ricci dal primo minuto e possibile esordio per Pierini ... genovatoday.it Pronostico Modena vs Sampdoria – 7 Febbraio 2026La sfida di Serie B tra Modena e Sampdoria si giocherà il 7 Febbraio 2026 alle 15:00 presso lo storico Stadio Alberto Braglia. Un appuntamento che promette ... news-sports.it Verso la sfida tra #Modena e #Sampdoria Gregucci deve sciogliere il ballottaggio tra i suoi due attaccanti! Chi scegli tra Matteo #Brunori e Massimo #Coda Dicci la tua nei commenti! #Sampnews24 facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.